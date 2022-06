En direct

19:04 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des enjeux de ces législatives, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait atteint 18,77% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,47% et 2,01% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement viser 26,25% à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ? Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 34,6% des voix à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, lors du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. Marine Le Pen s'était hissée à 19,11% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,77% (contre 21,95%).

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ? La guerre russo-ukrainienne est par exemple susceptible de détourner les citoyens de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin des bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,88% dans la ville, contre un taux d'abstention de 23,94% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin lors des législatives ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des dernières législatives, sur les 4 265 inscrits sur les listes électorales à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 54,07% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,12% pour le deuxième round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.