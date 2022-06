Résultat de la législative à Saint-Rémy-de-Provence : en direct

La cité de Saint-Rémy-de-Provence ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le vote des électeurs qui ont jusqu'à 19 heures pour se rendre aux urnes. Un prolongement d'une heure par rapport à l'heure habituelle acté par décision préfectorale, pour inciter le plus grand nombre à participer. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Saint-Rémy-de-Provence soit un peu plus en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans cet espace.

Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des élections antérieures permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, sur les 8 691 inscrits sur les listes électorales à Saint-Rémy-de-Provence, 55,3% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,41% au tour deux.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Rémy-de-Provence, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à détourner l'attention des habitants de Saint-Rémy-de-Provence (13210) du vote. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 23,49% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,62% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

L'élection présidentielle d'avril, à Saint-Rémy-de-Provence, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 27,08% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 25,92%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,94% et Éric Zemmour à 11,88%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% des voix à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront sans doute la situation lors des législatives dans la commune. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a baissé très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 27,1% des votes au premier tour à Saint-Rémy-de-Provence. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,9% et 14,9% des voix. Le choix des électeurs de Saint-Rémy-de-Provence était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (50,2% des voix), abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 49,9% des votes. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel postulant à l'Assemblée nationale fixeront en pole position des résultats des élections législatives en 2022 les 10 042 personnes habitant à Saint-Rémy-de-Provence à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?