Résultat de la législative à Saint-Romain-en-Gal : 2e tour en direct

18:47 - Le bloc des Insoumis et de ses alliés avait terminé sur la 2e marche il y a sept jours à Saint-Romain-en-Gal

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Romain-en-Gal, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant ce second épisode des législatives. Son postulant a donc ce dimanche. Mais ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 20,0%, 4,74%, 1,21% et 3,91% le 10 avril. Ce qui, en cumul, donnait une réserve de voix de 29,86% à gauche.