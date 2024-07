Résultat des législatives 2024 à Seyssuel (38200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Seyssuel ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La question revient avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier indice : le bloc a récolté 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix apparaît comme important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Seyssuel, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,24% des votes dans la commune. Un score qui n'a pourtant pas évolué par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (21,81%).

20:58 - Seyssuel compte parmi les rares secteurs où le Rassemblement national n'a pas avancé ces 2 dernières années Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Seyssuel semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un second tour qui avait souri au clan macroniste en 2022 Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le RN peut-il gagner cette fois à Seyssuel, dans ce scénario très différent de 2022 ? Au premier tour des législatives à l'époque, Seyssuel avait vu en revanche le binôme LREM s'imposer avec 26,91%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,7%. Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Ensemble ! L'emporter, avec 62,38%, devant son adversaire Rassemblement National à 37,62%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche D'après les enquêtes des sondeurs dévoilées à la fin de la campagne, le Rassemblement national devrait s'arroger entre 210 et 250 députés à l'issue du second tour des législatives. La coalition de gauche pourrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient conserver une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Le 30 juin dernier, les électeurs de Seyssuel ont placé en tête Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite), qui a obtenu 34,63% des bulletins de vote. Caroline Abadie (Ensemble pour la République) glanait 26,4%. Enfin, Cécile Michel (Nouveau Front populaire) recueillait 21,24% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 8ème circonscription de l'Isère, Hanane Mansouri accumulant cette fois 39,92%, devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%.

19:21 - À Seyssuel, la participation du premier tour dépasse celle des européennes Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des consultations politiques passées ? Comme noté dans la précédente publication, le taux d'abstention au 1er round des législatives à Seyssuel a été de 22,8%, plus bas de 13 points que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 35,15% au sein de Seyssuel, à comparer avec une abstention de 43,03% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - 77,2% de participation lors du 1er round des législatives à Seyssuel Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des législatives à Seyssuel, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de votants à Seyssuel pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 77,2%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,14% au premier tour. Au deuxième tour, 54,8% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Seyssuel ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,57% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 81,34% au premier tour, ce qui représentait 1 364 personnes. La volonté de faire valoir ses droits serait par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Seyssuel.

17:29 - Élections législatives à Seyssuel : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Seyssuel, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,5% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 3097,41 € par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 952 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,06%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,32%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,67%), témoigne d'une population instruite à Seyssuel, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.