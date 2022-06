Résultat des législatives à Saint-Romain-en-Gal - Election 2022 (69560) [PUBLIE]

12/06/22 22:35

Résultat des législatives 2022 à Saint-Romain-en-Gal

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Romain-en-Gal est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Saint-Romain-en-Gal. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 1372 électeurs votant dans la 11ème circonscription du Rhône et habitant à Saint-Romain-en-Gal. Jean-Luc Fugit a engrangé 35% des votes dans la localité. Il coiffe au poteau Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Michel Dulac (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 26% et 13% des suffrages. Reste à déterminer si les électeurs des 37 autres communes rattachées à la 11ème circonscription du Rhône feront les mêmes choix que ceux de Saint-Romain-en-Gal. Le niveau de l'abstention s'élève à 47% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 648 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Romain-en-Gal Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 34,74% Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 26,16% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 13,36% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 11,95% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 4,50% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 1,97% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 2,81% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 0,98% Christophe Chirat Divers 0,87% 1,55% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,84% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,42% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Saint-Romain-en-Gal Taux de participation 48,64% 52,77% Taux d'abstention 51,36% 47,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,28% Nombre de votants 46 971 724

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Romain-en-Gal sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:09 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Saint-Romain-en-Gal ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Romain-en-Gal, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le député de Marseille avait obtenu 20,0% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,74% et 1,21% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 25,95% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saint-Romain-en-Gal. 16:30 - À Saint-Romain-en-Gal, des sondages tout aussi pertinents ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Saint-Romain-en-Gal, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote avec 29,4% des voix, devant Marine Le Pen à 20,56%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième à 20,0% et Éric Zemmour à 8,65%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront peut-être chambouler ce paysage et donc le résultat des législatives à Saint-Romain-en-Gal. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Saint-Romain-en-Gal À Saint-Romain-en-Gal, la participation constituera indiscutablement l'une des clés des législatives 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 20,63% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,26% au premier tour. L'inflation qui plombe le budget des foyers français est en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Saint-Romain-en-Gal (69560). 11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Saint-Romain-en-Gal en 2017 ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 51,99% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Romain-en-Gal avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,66% pour le deuxième round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives à Saint-Romain-en-Gal C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Saint-Romain-en-Gal, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 12 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 1362 habitants de Saint-Romain-en-Gal ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Saint-Romain-en-Gal : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Romain-en-Gal à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure d'acquérir la majorité à l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 29.4% des suffrages au premier tour à Saint-Romain-en-Gal, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ex-député européen avaient obtenu 20.6% et 20.0% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Romain-en-Gal avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 62.8% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 37.2% des votes.