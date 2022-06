Résultat de la législative à Saint-Saturnin-lès-Apt : en direct

12/06/22 19:22

L'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Saint-Saturnin-lès-Apt. La situation géopolitique actuelle est de nature à détourner l'attention des citoyens de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490) de leur devoir civique. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, sur les 2 407 personnes en âge de voter dans la commune, 21,14% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 18,61% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Emmanuel Macron avait obtenu 24,43% des voix à Saint-Saturnin-lès-Apt, à la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen enregistrait 25,05% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,94% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des dernières semaines infléchiront certainement la donne lors des législatives dans la ville dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or la majorité présidentielle est tombée très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,94% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Saint-Saturnin-lès-Apt il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,23% et 1,76% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 25,93% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Saint-Saturnin-lès-Apt.

Comme partout dans le pays, les 2 914 votants de Saint-Saturnin-lès-Apt (84) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 25,05% des suffrages au premier tour à Saint-Saturnin-lès-Apt. La finaliste malheureuse de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,43% et 18,94% des votes. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 51,89% des suffrages face à Marine Le Pen (48,11%).