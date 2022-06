Résultat de la législative à Saint-Soupplets : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Soupplets sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Soupplets. En direct 18:13 - La Nupes s'était placée au pied du podium à Saint-Soupplets dimanche dernier La Nupes pouvait se fixer un total théorique de 25,63% à Saint-Soupplets avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 17,1% des suffrages à Saint-Soupplets dimanche dernier. La Nupes avait ainsi terminé . 15:30 - À Saint-Soupplets, la candidature Rassemblement National en tête D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Saint-Soupplets. La candidature Rassemblement National a recueilli 30,78% des voix au soir du premier tour des législatives le 12 juin dernier. Les représentants Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale ramassent 29,11% et 17,1% des votes. 13:30 - À Saint-Soupplets, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre le vote des électeurs de cette localité. En 2017, lors des élections législatives, sur les 2214 inscrits sur les listes électorales à Saint-Soupplets, 61,74% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,72% pour le tour deux. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Saint-Soupplets ? Pour cette seconde étape des élections législatives de 2022 à Saint-Soupplets, les 3 bureaux de vote (de Mairie - Salle des Mariages à Foyer du Temps Libre) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Soupplets - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Soupplets aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Béatrice Roullaud Rassemblement National Valérie Delage Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Soupplets - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Soupplets

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Soupplets Béatrice Roullaud (Ballotage) Rassemblement National 26,97% 30,78% Valérie Delage (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,80% 17,10% Fatna Mekidiche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,82% 10,72% Hamida Rezeg Les Républicains 14,74% 29,11% Claire Murcia Reconquête ! 4,97% 5,55% Nathalie Moine Divers gauche 3,76% 2,31% Dragan Klisaric Ecologistes 1,97% 1,94% Valentin Salamone Droite souverainiste 1,87% 1,94% Annie Rieupet Divers extrême gauche 1,10% 0,55% Participation au scrutin Circonscription Saint-Soupplets Taux de participation 42,13% 48,97% Taux d'abstention 57,87% 51,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,36% Nombre de votants 34 363 1 098

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l'élection législative à Saint-Soupplets. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de votes de la part des 2242 électeurs de Saint-Soupplets inscrits dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. Au sein de la localité, Béatrice Roullaud a ainsi raflé 31% des votes. Elle précède Hamida Rezeg (Les Républicains) et Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent 29% et 17% des voix. La participation s'élève à 49% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 6ème circonscription de Seine-et-Marne, ce qui représente 1 098 votants. Les citoyens des 53 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Soupplets ?

Législatives 2022 à Saint-Soupplets : les enjeux