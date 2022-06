Résultat des législatives à Saint-Soupplets - Election 2022 (77165) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Soupplets a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les 2242 électeurs de Saint-Soupplets votant dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. Béatrice Roullaud a amassé 31% des votes. En 2e position, Hamida Rezeg (Les Républicains) glane 29% des voix. Enfin, Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 17% des suffrages. Les citoyens des 53 autres communes rattachées à la 6ème circonscription de Seine-et-Marne voteront-ils comme ceux de Saint-Soupplets ? Le taux de participation s'établit à 49% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 1 098 votants.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35% des votes au premier tour à Saint-Soupplets. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21% et 20% des votes. Le choix des administrés de Saint-Soupplets était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (59% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 41% des votes. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Saint-Soupplets (77165) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.