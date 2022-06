Résultat des législatives à Saint-Symphorien-de-Lay - Election 2022 (42470) [PUBLIE]

13/06/22 01:55

Résultat des législatives 2022 à Saint-Symphorien-de-Lay

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Symphorien-de-Lay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Loire

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Symphorien-de-Lay est dorénavant publié. Au niveau de la 5ème circonscription de la Loire, les 1384 électeurs de Saint-Symphorien-de-Lay ont choisi la candidate Rassemblement National. Sandrine Granger a effectivement engrangé 27% des votes à l'échelle de la commune. Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) et Nathalie Sarles (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent respectivement 21% et 20% des suffrages. L'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription atteint 47% (738 votants). Le résultat final de la législative à l'échelle de la 5ème circonscription de la Loire dépendra des choix des électeurs des 90 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Symphorien-de-Lay Antoine Vermorel-Marques Les Républicains 25,77% 21,14% Nathalie Sarles Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,41% 20,31% Ismaël Stevenson Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,35% 19,05% Sandrine Granger Rassemblement National 19,03% 27,40% Raphaël Pessoa Reconquête ! 4,07% 4,03% Marilyne Emorine Parti radical de gauche 2,16% 3,76% Grégory Chevret Ecologistes 1,52% 1,39% Philippe Granchamp Ecologistes 1,10% 0,83% Kevin Cazottes Bosco Droite souverainiste 1,08% 0,97% Édith Roche Divers extrême gauche 1,01% 0,56% Yann Esteveny Divers extrême droite 0,50% 0,56% Participation au scrutin Circonscription Saint-Symphorien-de-Lay Taux de participation 50,54% 53,32% Taux d'abstention 49,46% 46,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,81% Nombre de votants 51 703 738

Législatives 2022 à Saint-Symphorien-de-Lay : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Symphorien-de-Lay ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 32,4% des voix au premier tour à Saint-Symphorien-de-Lay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,7% et 15,5% des votes. Le choix des citoyens de Saint-Symphorien-de-Lay était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (52,9% des voix), abandonnant donc à Emmanuel Macron 47,1% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?