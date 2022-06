Résultat des législatives à Saint-Vallier - Election 2022 (71230) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Vallier. La candidature Rassemblement National arrache la première position chez les 6703 électeurs votant dans la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire demeurant à Saint-Vallier. Dans la ville, Arnaud Sanvert a réuni 24% des votes. En seconde place, Louis Margueritte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 23% des suffrages. Quant à lui, Eric Riboulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 23% des suffrages. Le taux de participation s'élève à 43% des habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription. Reste encore à déterminer si les habitants des 55 autres communes faisant partie de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire feront les mêmes choix que ceux de Saint-Vallier.

Comme partout en France, les 8 788 citoyens de Saint-Vallier ( Saône-et-Loire ) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31,4% des voix au premier tour à Saint-Vallier. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,3% et 19,0% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Vallier avec 51,4% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 48,6% des suffrages.