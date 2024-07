Résultat des législatives 2024 à Montceau-les-Mines : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Montceau-les-Mines : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

A mi-chemin des législatives, Montceau-les-Mines foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 16 831 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 093 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 13,92% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 13,19% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 1 225 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2001,18 €/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 19,93%, annonçant une situation économique instable. Montceau-les-Mines incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.