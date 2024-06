Résultat des législatives à Saint-Varent : l'élection 2024 en direct

12:07 - Les élections législatives sont lancées à Saint-Varent : scrutin en cours

L'étude des dernières élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 51,58% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Varent. Le taux d'abstention était de 50,92% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,05% au premier tour. Au deuxième tour, 55,37% des votants ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017.