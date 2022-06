En direct

19:45 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Saint-Varent ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Saint-Varent comme dans le reste du pays. L'Insoumis avait atteint 13,18% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,37% et 2,41% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 19,96% à Saint-Varent pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Varent ? Marine Le Pen avait glané la tête du vote à l'issue du dernier scrutin présidentiel à Saint-Varent avec 34,19% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 27,71%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,18% et Valérie Pécresse à 5,42%. En revanche en France, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être bouleverser ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le RN a dépassé les 19%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Varent ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Varent, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 775 personnes en âge de voter dans la ville, 72,79% étaient allées voter. Le taux de participation était de 76,17% au premier tour, c'est-à-dire 1 352 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique pourraient bénéficier à l'abstention à Saint-Varent.

11:30 - À Saint-Varent, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 seront un élément important Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Il y a cinq ans, durant les législatives, le taux de participation s'était hissé à 50,39% au premier tour au niveau de Saint-Varent, contre un taux de participation de 42,29% au round deux. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.