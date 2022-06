En direct

19:51 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Vaury ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,75% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Vaury en avril. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,66% et 5,39% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc se fixer un total théorique de 30,8% à Saint-Vaury pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Vaury ? La majorité présidentielle est tombé à un cheveu de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront sans doute une résonnance à Saint-Vaury. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Lors de la présidentielle, à Saint-Vaury, Emmanuel Macron finissait en tête au premier round de la présidentielle avec 23,58% des voix, devant Marine Le Pen à 22,05%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 21,75% et Jean Lassalle avec 5,39%.

14:30 - À Saint-Vaury, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Saint-Vaury, l'abstention sera incontestablement l'une des clés des élections législatives 2022. La baisse du pouvoir d'achat pourrait impacter le taux de participation à Saint-Vaury (23320). Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,04% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 24,09% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Saint-Vaury ? Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'étude des résultats des élections antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Durant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'était hissé à 52,69% au premier tour au sein de Saint-Vaury. Le taux d'abstention était de 41,65% au dernier round.