Résultat de la législative à Saint-Yrieix-sur-Charente : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Yrieix-sur-Charente dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Yrieix-sur-Charente sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - Les sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Yrieix-sur-Charente ? Le chef de l'Etat avait obtenu 32,44% des voix à Saint-Yrieix-sur-Charente, lors du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du FN grimpait à 21,52% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,7% (contre à un peu moins de 22%). Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute modifier cette donne lors des législatives à Saint-Yrieix-sur-Charente au 1er tour. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. 14:30 - À Saint-Yrieix-sur-Charente, le chiffre phare de ces élections législatives 2022 demeure la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Yrieix-sur-Charente ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 598 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,44% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,65% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les prix de l'essence et du gaz sont par exemple en mesure de détourner l'attention des électeurs de Saint-Yrieix-sur-Charente (16710) du vote. 11:30 - À Saint-Yrieix-sur-Charente, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément essentiel Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 5 517 personnes en âge de voter à Saint-Yrieix-sur-Charente, 54,32% avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 47,76% pour le second tour. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Saint-Yrieix-sur-Charente pour ces législatives Les caractéristiques de ces élections législatives à Saint-Yrieix-sur-Charente sont limpides : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice 8 candidats. Un niveau moins élevé que celui des autres circonscriptions du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures ce soir pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour maximiser la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Yrieix-sur-Charente

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Yrieix-sur-Charente comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Anna Martinese Rassemblement National Olivier Nicolas Divers extrême gauche Dominique de Lorgeril Reconquête ! Thomas Mesnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Corinne Berthelot Ecologistes René Pilato Nouvelle union populaire écologique et sociale Alice Clergeau Les Républicains Jean-François Dauré Divers gauche

Législatives 2022 à Saint-Yrieix-sur-Charente : les enjeux

Les électeurs de Saint-Yrieix-sur-Charente (16) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32,4% des voix au premier tour à Saint-Yrieix-sur-Charente, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,5% et 18,7% des votes. Le choix des citoyens de Saint-Yrieix-sur-Charente était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (62,8% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 37,2% des voix. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ?