Résultat de la législative à Saint-Yvi : en direct

12/06/22 11:23

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons vivre ce premier tour des législatives 2022 à Saint-Yvi, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On compte 9 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 269 électeurs de Saint-Yvi ( Finistère ) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ? Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité de l'Assemblée au regard des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31,0% des votes au premier tour à Saint-Yvi, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 20,9% et 20,6% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Yvi grâce à 63,8% des suffrages, cédant ainsi à Marine Le Pen 36,2% des voix.