Résultat de la législative à Sainte-Anne : 2e tour en direct

18:08 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes dimanche dernier dans la cité ? Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait potentiellement atteindre 55,78% à Sainte-Anne avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant à l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription, ce score a très probablement alimenté la gauche lors du premier tour des législatives il y a une semaine et devrait encore impacter le second tour aujourd'hui.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des élections à Sainte-Anne ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités électorales de chaque territoire, comme par exemple à Sainte-Anne. Pour le 1er round, le 12 juin dernier, les citoyens de Sainte-Anne ont plébiscité les candidats Régionaliste à qui ils ont accordé 63,94% des bulletins de vote. Ils ont devancé les représentants Divers gauche et Ecologistes qui ramassent dans l'ordre 20,82% et 3,84% des votes.

13:30 - Le score de la participation à l'occasion du 2ème tour des législatives 2022, un élément déterminant à Sainte-Anne ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 23,44% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Anne s'étaient rendus aux urnes au tour deux, ce qui représentait 974 votants sur les 4315 personnes inscrites sur les listes électorales.