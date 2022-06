Résultat de la législative à Sainte-Anne : en direct

12/06/22 17:15

Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des élections législatives de 2017, 23,86% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Anne avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 28,82% pour le tour deux.

À Sainte-Anne, le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des critères principaux de ces législatives 2022. Le conflit armé russo-ukrainien et ses répercussions sur les prix de l'essence et du gaz sont de nature à bénéficier à l'abstention à Sainte-Anne (97180). Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 52,05% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 53,82% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho à Sainte-Anne ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Or Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position lors de la présidentielle en avril à Sainte-Anne avec 55,7% des suffrages, au 1er tour. Marine Le Pen terminait deuxième à 17,75%, surclassant Emmanuel Macron à 13,27% et Valérie Pécresse à 2,95%.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 55.7% des suffrages au premier tour à Sainte-Anne. Le président de La France Insoumise avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 17.8% et 13.3% des votes. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait toutefois forcé les administrés de Sainte-Anne à changer de champion pour le second tour. Marine Le Pen avait remporté le second tour en décrochant 69.6% des voix face à Emmanuel Macron (30.5%). Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Comme partout dans le pays, les votants de Sainte-Anne (971) seront incités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022.