Résultat des législatives à Sainte-Anne - Election 2022 (97227) [PUBLIE]

12/06/22 20:42

Résultat des législatives 2022 à Sainte-Anne

Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Anne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Martinique

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Martinique

Le résultat de la législative à Sainte-Anne a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est le candidat Régionaliste qui a encaissé le plus de suffrages auprès des 4309 habitants de Sainte-Anne votant dans la 4ème circonscription de la Martinique. Jean-Philippe Nilor a engrangé 49% des voix. En seconde place, Alfred Marie-Jeanne (Régionaliste) reçoit 15% des suffrages. De son côté, David Thérèse Limery (Divers gauche) obtient 8% des voix. Reste encore à déterminer si les habitants des 10 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de la Martinique feront les mêmes choix que ceux de Sainte-Anne. La participation s'établit à 20% des électeurs figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 841 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Anne Jean-Philippe Nilor Régionaliste 43,99% 48,70% Alfred Marie-Jeanne Régionaliste 25,66% 15,24% David Dinal Divers gauche 7,56% 6,57% Ruddy Duville Divers gauche 7,52% 5,08% Karine Therese Ecologistes 3,97% 3,84% Philippe Petit Union des Démocrates et des Indépendants 3,10% 3,84% Nicolas Occolier Rassemblement National 2,18% 3,84% Laurence Tiberinus Ensemble ! (Majorité présidentielle) 1,91% 1,86% David Thérèse Limery Divers gauche 1,73% 8,18% Mélanie Sulio Divers extrême gauche 0,76% 0,37% Célia Sainte-Rose Reconquête ! 0,54% 0,62% Jean-Marc Lusbec Les Républicains 0,46% 0,87% Edouard Tinaugus Divers gauche 0,42% 0,25% Richard Darius Mirande Divers gauche 0,21% 0,74% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Anne Taux de participation 23,51% 19,52% Taux d'abstention 76,49% 80,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92% 1,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 2,26% Nombre de votants 19 741 841

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Anne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Que vont décider les électeurs de gauche à Sainte-Anne ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril si le premier tour de la présidentielle s'était limitée à Sainte-Anne, le candidat de gauche ayant obtenu 50,94% des suffrages dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,02% et 2,42% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,44% du côté de la gauche (vote Mélenchon exclu). 16:30 - Les études sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Sainte-Anne ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines se répercuteront sans doute sur le résultat des législatives à Sainte-Anne. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. Avec 50,94% des votes, au 1er tour à Sainte-Anne cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 16,2%, devançant Marine Le Pen à 15,46% et Éric Zemmour à 4,03%. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Sainte-Anne Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Sainte-Anne ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 40,13% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 36,25% au premier tour, soit 1 564 personnes. La guerre en Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale seraient de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens à Sainte-Anne. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Sainte-Anne ? Au cours des dernières années, les 4 429 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les législatives de 2017, 76,56% des personnes habilitées à voter à Sainte-Anne avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 80,68% pour le tour deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Sainte-Anne pour ces législatives 2022 L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Sainte-Anne et il y a encore du temps pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 14 prétendants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Sainte-Anne : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Sainte-Anne (972) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 50,9% des suffrages au premier tour à Sainte-Anne. Le fondateur de "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 16,2% et 15,5% des votes. Avec la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour grâce à 63,0% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 37,0% des voix.