Résultat des législatives à Sainte-Feyre - Election 2022 (23000) [PUBLIE]

12/06/22 21:51

Résultat des législatives 2022 à Sainte-Feyre

Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Feyre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Creuse

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Creuse

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Sainte-Feyre. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de votes parmi les 2041 habitants de Sainte-Feyre inscrits dans la 1ère circonscription de la Creuse. La participation parmi les habitants figurant sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Creuse s'établit à 53%. Jean-Baptiste Moreau a collecté 31% des suffrages au niveau de la ville. Catherine Couturier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sylvie Bilde (Rassemblement National) captent respectivement 26% et 17% des suffrages. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative résultera de la conduite des électeurs des 255 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Feyre Catherine Couturier Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,37% 26,15% Jean-Baptiste Moreau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,99% 31,03% Jean Auclair Divers droite 17,62% 12,74% Sylvie Bilde Rassemblement National 17,06% 17,15% Catherine Defemme Divers droite 5,10% 4,79% Grégory Giroix Reconquête ! 2,34% 1,53% Françoise Miran Ecologistes 2,23% 2,59% Catherine Dumon Divers extrême gauche 1,32% 1,92% Elisabeth Durengue Droite souverainiste 1,32% 0,77% Hélène Josset Droite souverainiste 0,47% 1,15% Roubiali Kennedy Divers gauche 0,17% 0,19% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Feyre Taux de participation 54,40% 53,36% Taux d'abstention 45,60% 46,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64% 3,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,01% Nombre de votants 49 527 1 089

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Feyre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Sainte-Feyre ? Dans les 2 bureaux de vote de Sainte-Feyre, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait cumulé 18,9% des suffrages en avril dernier dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,61% et 3,94% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total probable de 26,45% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - Les études sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Sainte-Feyre ? Emmanuel Macron avait atteint la première position lors du dernier scrutin présidentiel à Sainte-Feyre avec 26,26% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 23,81%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,9% et Valérie Pécresse à 5,81%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Sainte-Feyre À Sainte-Feyre, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. La peur d'un retour de la pandémie de covid-19 pourrait entre autres dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Sainte-Feyre (23000). Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,73% des électeurs de la commune. L'abstention était de 21,44% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Sainte-Feyre, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives seront un élément déterminant Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 1 988 personnes en âge de voter à Sainte-Feyre avaient participé à l'élection au premier tour (soit 58,15%), à comparer avec une participation de 47,18% pour le second round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Sainte-Feyre ? Les clés de ces législatives à Sainte-Feyre sont simples : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 11 candidats. Un nombre de prétendants dans la moyenne des autres circonscriptions du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la mobilisation.

Législatives 2022 à Sainte-Feyre : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Feyre (Creuse) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette localité pour remporter une majorité à l'hémicycle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 26,26% des voix au premier tour à Sainte-Feyre. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,81% et 18,90% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Sainte-Feyre gratifié de 57,43% des votes, abandonnant ainsi 42,57% des votes à Marine Le Pen.