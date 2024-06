Résultat des législatives à Sainte-Foy-la-Grande : l'élection 2024 en direct

Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 53,19% des votants de Sainte-Foy-la-Grande, contre un taux d'abstention de 51,06% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,95% au premier tour et seulement 54,64% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,78% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 34,24% au deuxième tour.

08:02 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Sainte-Foy-la-Grande

Les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Sainte-Foy-la-Grande sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Des législatives anticipées se déroulent ce dimanche à Sainte-Foy-la-Grande. Ce scrutin va permettre de renouveler les 577 parlementaires de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. Pour mémoire, les précédentes élections législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, de la coalition de la majorité, du bloc de gauche réussira à convaincre le plus grand nombre de votants de la ville ? N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.