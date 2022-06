Dans les 2 bureaux de vote de Sainte-Hélène, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait cumulé 16,87% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,37% et 1,82% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 22,06% à Sainte-Hélène pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Sainte-Hélène, des sondages tout aussi justes ?

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Sainte-Hélène dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Lors du dernier scrutin, à Sainte-Hélène, Marine Le Pen avait pu grimper à la tête du vote au premier tour de l'élection présidentielle avec 32,35% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,39%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 16,87% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,07%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.