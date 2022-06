Résultat de la législative à Sainte-Luce-sur-Loire : en direct

12/06/22 18:49

11 candidats s'affrontent dans la seule circonscription de Sainte-Luce-sur-Loire aujourd'hui, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un niveau de candidats proportionnel à celui des autres circonscriptions. Et les 11336 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 12 bureaux de vote et faire leur choix pour cette 1re étape.

Les indicateurs nationaux des dernières heures s'appliqueront certainement sur les législatives à Sainte-Luce-sur-Loire. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position à la dernière présidentielle à Sainte-Luce-sur-Loire avec 36,04% des votes, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 22,12%, surclassant Marine Le Pen à 14,36% et Yannick Jadot à 8,4%.

Dans les 12 bureaux de vote de Sainte-Luce-sur-Loire, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait cumulé 22,12% des suffrages en avril dernier sur place. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 8,4% et 3% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 11,4% à gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

Les habitants de Sainte-Luce-sur-Loire ( Loire-Atlantique ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des députés qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 36.04% des voix au premier tour à Sainte-Luce-sur-Loire, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui joua le rôle de troisième homme lors de la dernière présidentielle et l'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 22.12% et 14.36% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Sainte-Luce-sur-Loire avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 75.17% des votes, abandonnant ainsi 24.83% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?