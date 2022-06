Résultat de la législative à Sainte-Marie-la-Mer : en direct

Les habitants de Sainte-Marie-la-Mer avaient concédé 16,09% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de la présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,33% et 1,52% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 19,94% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Sainte-Marie-la-Mer.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Sainte-Marie-la-Mer ?

À Sainte-Marie-la-Mer, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 39,31% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 19,55%. Suivaient, avec 16,09%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,88%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront peut-être remettre en question ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.