Résultat de la législative à Sainte-Savine : en direct

En direct

18:51 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Sainte-Savine ? Dans les 7 bureaux de vote de Sainte-Savine, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait cumulé 20,45% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,64% et 1,93% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 27,02% à Sainte-Savine pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Sainte-Savine ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Au même moment, le RN a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines s'appliqueront sans doute sur les législatives à Sainte-Savine au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or au dernier rendez-vous présidentiel, à Sainte-Savine, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position avec 30,05% des voix, devant Marine Le Pen à 23,0%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 20,45% et Éric Zemmour à 6,15%. Par contre en France, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Sainte-Savine ? La participation sera l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Sainte-Savine. La baisse du pouvoir d'achat est susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Sainte-Savine (10300). A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 253 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 69,67% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 70,48% au premier tour, soit 5 112 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Sainte-Savine quel était le taux de l'abstention à Sainte-Savine en 2017 ? Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, le taux de participation avait représenté 49,86% au premier tour au niveau de Sainte-Savine, contre un taux de participation de 42,44% pour le second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.