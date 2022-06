Résultat de la législative à Sainte-Terre : en direct

12/06/22 17:14

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous vous proposons de vivre ce 1er tour des législatives à Sainte-Terre, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. On dénombre 10 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des résultats des scrutins passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, parmi les 1 279 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Terre, 51,73% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,11% pour le tour deux.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Sainte-Terre seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 32% des voix au premier tour à Sainte-Terre, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27% et 16% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Sainte-Terre gratifiée de 50% des voix, cédant donc 50% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ?