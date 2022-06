Résultat de la législative à Saintes-Maries-de-la-Mer : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saintes-Maries-de-la-Mer sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saintes-Maries-de-la-Mer. En direct 18:10 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la commune ? Le niveau des électeurs de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon reste une clé du résultat de ces législatives au niveau national. Ces électeurs ont représenté 9,32% des suffrages dans la commune il y a 7 jours. Mais ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 10,2%, 1,68%, 0,84% et 1,48% le 10 avril. Ce qui donnait un point de départ théorique de 14,2% pour la Nupes pour ces législatives à Saintes-Maries-de-la-Mer. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saintes-Maries-de-la-Mer ? La candidature Rassemblement National a amassé 39,18% des votes lors du 1er tour de la législative dimanche 12 juin 2022. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 29,45% des votes. De son côté, la candidature Reconquête ! Glane 12,73% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Saintes-Maries-de-la-Mer, le score de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives sera un élément déterminant Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, durant les législatives, 51,51% des personnes en âge de participer à une élection à Saintes-Maries-de-la-Mer avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 47,86% pour le second round. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième tour, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - On vote à Saintes-Maries-de-la-Mer pour le 2ème round des législatives 2022 Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Saintes-Maries-de-la-Mer et il n'est pas trop tard pour remplir son devoir citoyen lors de cette deuxième manche, puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés la semaine passée sont toujours en lice pour le climax des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Saintes-Maries-de-la-Mer - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saintes-Maries-de-la-Mer aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Emmanuel Tache de la Pagerie Rassemblement National Christophe Caillault Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saintes-Maries-de-la-Mer - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saintes-Maries-de-la-Mer

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saintes-Maries-de-la-Mer Emmanuel Tache de la Pagerie (Ballotage) Rassemblement National 30,86% 39,18% Christophe Caillault (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,73% 9,32% Mariana Caillaud Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,97% 29,45% Jean-Guillaume Remise Reconquête ! 6,88% 12,73% Valérie Laupies Droite souverainiste 3,61% 3,58% Grégory Sanchez Ecologistes 3,07% 2,50% Cédric Cesari Ecologistes 1,52% 2,00% Guy Dubost Divers extrême gauche 1,23% 0,25% Sylvie Pasquini Divers extrême gauche 1,13% 1,00% Jean-Baptiste Meloni Divers 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saintes-Maries-de-la-Mer Taux de participation 44,77% 47,04% Taux d'abstention 55,23% 52,96% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93% 1,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84% 0,57% Nombre de votants 41 071 1 225

Le résultat de l'élection législative 2022 à Saintes-Maries-de-la-Mer est à présent officiel. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône résultera des choix des électeurs des 10 autres communes qui lui sont rattachées. Emmanuel Tache de la Pagerie a raflé 39% des suffrages au sein de la ville. Il ressort devant Mariana Caillaud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Guillaume Remise (Reconquête !) qui récupèrent respectivement 29% et 13% des suffrages. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription atteint 53%, ce qui représente 1 379 non-votants.

Législatives 2022 à Saintes-Maries-de-la-Mer : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 38.9% des suffrages au premier tour à Saintes-Maries-de-la-Mer, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le fondateur de "La République En Marche" et Éric Zemmour avaient obtenu 21.4% et 14.4% des suffrages. Le choix des administrés de Saintes-Maries-de-la-Mer était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (63.8% des voix), cédant donc 36.2% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant à Saintes-Maries-de-la-Mer (13) seront incités à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.