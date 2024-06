Résultat des législatives à Saint-Gilles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives d'environ 20% à Saint-Gilles pour le Nouveau Front populaire ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La liste Glucksmann avait obtenu 5,89% à Saint-Gilles il y a quelques jours. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 20% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Gilles, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 20,37% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Gilles Alors que tirer de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 44% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 51,37% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Saint-Gilles au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Gilles, avec 51,37%, soit 2425 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Manon Aubry à 13,32% et Valérie Hayer à 8,09%.

14:32 - Saint-Gilles avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour juger une préférence politique locale. Performance notable : le RN avait affiché au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Celle-ci avait engrangé 36,81% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 23,82% et 16,42%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,41% contre 39,59%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national arrivait en pôle position à Saint-Gilles. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Gard, c'est Nicolas Meizonnet qui arrivait en tête au premier tour avec 36,87%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 60,49%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,51%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Gilles A mi-chemin des élections législatives, Saint-Gilles apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 14 264 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 014 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (75,49%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 2 069 personnes (14,57%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 031 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,6%, annonçant une situation économique fragile. En conclusion, Saint-Gilles incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Gilles pour les législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Gilles (30800) ? Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 42,69% au premier tour. Au deuxième tour, 41,69% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 9 037 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 73,72% avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,98% au premier tour, ce qui représentait 6 866 personnes.