Résultat des législatives à Vauvert : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Un résultat aux législatives entre 22% et 26% à Vauvert pour la nouvelle coalition de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait cumulé 9,4% à Vauvert pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vauvert, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,4% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Les législatives à Vauvert peuvent-elles vraiment échapper au RN ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. En analysant sommairement la progression du Rassemblement national vue des dernières élections au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait se situer à environ 55% à Vauvert. Une projection qui concorde avec les points également arrachés par les lepénistes sur place ces dernières années : une hausse de 5 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Vauvert le 9 juin ? Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes à Vauvert. Le mouvement a enregistré 47,87% des voix, soit 2236 voix dans la ville, contre Manon Aubry à 13,1% et Raphaël Glucksmann à 9,4%.

14:32 - Vauvert avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute la présidentielle qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Vauvert que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait accumulé 36,09% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 22,98% et 17,48%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,81% contre 42,19%).

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Revenir sur le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN tirait son épingle du jeu à Vauvert lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. C'est en effet Nicolas Meizonnet qui arrivait en tête au premier tour avec 47,07% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 63,00%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,00%.

11:02 - Vauvert : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale législative, Vauvert se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 774 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 860 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de familles possédant au moins une voiture (78,96%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 809 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,68%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 250 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,85%, révélant une situation économique tendue. À Vauvert, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux défis français.

09:32 - Vauvert : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Au cours des dernières années, les 11 877 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, sur les 9 216 personnes en âge de voter à Vauvert, 47,84% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 50,25% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,56% au premier tour et seulement 53,17% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.