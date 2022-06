Résultat de la législative à Saintry-sur-Seine : en direct

En direct

19:21 - Du côté de la Nupes, les 25,59% de Jean-Luc Mélenchon à Saintry-sur-Seine regardés de près Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection ne s'était basée que sur les chiffres de Saintry-sur-Seine. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,52% et 1,11% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 30,22% à Saintry-sur-Seine pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Saintry-sur-Seine ? Avec 27,12% des suffrages, au 1er tour à Saintry-sur-Seine, Emmanuel Macron avait atteint la première position au dernier scrutin présidentiel. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 25,59%, surclassant Marine Le Pen à 21,81% et Éric Zemmour à 7,0%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines changeront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Saintry-sur-Seine, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Saintry-sur-Seine ? La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces législatives à Saintry-sur-Seine. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,52% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,23% au premier tour. Le conflit armé ukrainien ainsi que son impact sur les prix des matières premières seraient par exemple en mesure de faire surtout gagner le pourcentage d'abstention à Saintry-sur-Seine (91250).

11:30 - Quel était le taux de la participation à Saintry-sur-Seine en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 5 823 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, parmi les 4 060 personnes en âge de voter à Saintry-sur-Seine, 62,19% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 51,28% pour le second tour.