Résultat de la législative à Sallanches : en direct

En direct

18:51 - Quel résultat à Sallanches pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 10 bureaux de vote de Sallanches, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait enregistré 15,85% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,85% et 1,63% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 24,33% à Sallanches pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Sallanches ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Sallanches ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Sallanches avec 30,53% des suffrages exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 22,87%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,85% et Éric Zemmour à 8,33%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Sallanches Le niveau de participation sera l'un des critères principaux de ce scrutin législatif à Sallanches. L'inflation qui grève les finances des ménages est de nature à éloigner les habitants de Sallanches des bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,69% au sein de la ville, contre un taux de participation de 75,97% au premier tour, soit 9 353 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Sallanches, le score de l'abstention aux élections législatives 2022 sera un élément essentiel Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 61,2% au premier tour dans la commune à Sallanches, à comparer avec une abstention de 53,92% pour le deuxième tour.