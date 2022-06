Résultat de la législative à Salon-de-Provence : en direct

En direct

18:46 - Quel résultat aux législatives de Salon-de-Provence pour la coalition de gauche ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces législatives, à Salon-de-Provence comme dans toute la France. Cet électorat représentait 21,49% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,03% et 1,11% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 26,63% à Salon-de-Provence pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Salon-de-Provence ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Salon-de-Provence au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Salon-de-Provence avec 27,0% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 23,27%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 21,49% et Éric Zemmour à 10,18%.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives à Salon-de-Provence L'une des clés du scrutin législatif 2022 sera l'ampleur de la participation à Salon-de-Provence. La baisse du pouvoir d'achat est notamment susceptible de pousser les habitants de Salon-de-Provence (13300) à rester chez eux. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,79% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 71,05% au premier tour, soit 22 970 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter aux élections législatives 2022 à Salon-de-Provence ? Au cours des dernières années, les 45 986 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, sur les 31 226 inscrits sur les listes électorales à Salon-de-Provence, 45,15% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 40,24% au dernier round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.