Résultat de la législative à San-Martino-di-Lota : 2e tour en direct

La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à San-Martino-di-Lota s'élevait à 39,7%. Un chiffre correspondant au total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription, ces électeurs se sont très probablement portés, pour une partie d'entre eux, sur la nuance de gauche la semaine passée et devraient renouveler leur choix ce dimanche.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à San-Martino-di-Lota. A l'occasion du 1er round de la législative, dimanche 12 juin, les habitants de San-Martino-di-Lota ont plébiscité les candidats Régionaliste qu'ils ont gratifiés de 31,82% des suffrages. En seconde place, les candidats Divers gauche ramassent 22,61% des suffrages. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoivent 18,75% des suffrages.