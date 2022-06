Résultat de la législative à San-Martino-di-Lota : en direct

19:23 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à San-Martino-di-Lota ?

Les électeurs de San-Martino-di-Lota avaient livré 14,31% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,51% et 9,08% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total estimé à 27,9% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.