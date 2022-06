Résultat de la législative à Sandillon : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sandillon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Sandillon ? Si vous êtes toujours incertain concernant les 9 candidats au premier tour dans l'unique circonscription de Sandillon, prenez votre temps. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Sandillon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sandillon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Philippe Gourret-Guénin Ecologistes Isabelle Lamarque Reconquête ! Kévin Merlot Nouvelle union populaire écologique et sociale Carine Barbier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Luc Riglet Divers droite Sébastien Cessac Divers Claude de Ganay Les Républicains Mathilde Paris Rassemblement National Michel Naulin Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Sandillon : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Sandillon (45) seront amenés à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35,14% des suffrages au premier tour à Sandillon. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,82% et 15,00% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Sandillon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 64,92% des votes, abandonnant donc 35,08% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ?