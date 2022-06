Résultat de la législative à Sangatte : en direct

12/06/22 11:30

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Sangatte ( Pas-de-Calais ) seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29% des voix au premier tour à Sangatte. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 17% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en réunissant 51% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49% des votes.