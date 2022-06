Résultat de la législative à Sanvignes-les-Mines : en direct

En direct

19:21 - Quel résultat pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Sanvignes-les-Mines ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives, à Sanvignes-les-Mines comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait cumulé 17,3% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,64% et 2,24% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 21,18% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Sanvignes-les-Mines.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Sanvignes-les-Mines ? Lors du dernier scrutin, à Sanvignes-les-Mines, Marine Le Pen avait terminé en première position de l'élection présidentielle avec 31,46% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,53%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 17,3% et Éric Zemmour à 6,73%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront certainement chambouler la donne et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Sanvignes-les-Mines L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Sanvignes-les-Mines. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 167 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 67,73% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 69,47% au premier tour, ce qui représentait 2 200 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des ménages sont par exemple susceptibles de pousser les citoyens de Sanvignes-les-Mines (71410) à se désintéresser du scrutin.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Sanvignes-les-Mines à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Pendant les législatives de 2017, parmi les 3 285 inscrits sur les listes électorales à Sanvignes-les-Mines, 66,82% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 58,14% au second round.