Résultat de la législative à Saône : en direct

12/06/22 11:19

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Saône (25660) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 31,6% des suffrages au premier tour à Saône, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20,2% et 19,7% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saône gratifié de 62,8% des suffrages, laissant par conséquent à Marine Le Pen 37,2% des suffrages.