Le résultat des élections législatives 2022 à Sarrians est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Sarrians. Les 4576 citoyens de Sarrians votant dans la 5ème circonscription du Vaucluse ont désigné la candidate Rassemblement National dimanche 12 juin. Les électeurs des 55 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Sarrians ? L'abstention atteint 55% des électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription du Vaucluse, ce qui représente 2 510 non-votants. Marie Thomas de Maleville a recueilli 34% des votes au sein de la ville. Elle précède Céline Celce (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-François Lovisolo (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent respectivement 18% et 18% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sarrians Jean-François Lovisolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,10% 17,63% Marie Thomas de Maleville Rassemblement National 21,62% 33,63% Céline Celce Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,23% 18,07% Julien Aubert Les Républicains 16,62% 17,48% Catherine Chavrier Reconquête ! 5,15% 5,73% Jean Vincetti Ecologistes 3,67% 2,86% Jérémy Trichaud Droite souverainiste 2,02% 1,23% David Bourdier Divers gauche 1,76% 1,14% Jean-Paul Pinon Ecologistes 1,59% 1,38% Claudine Rodinson Divers extrême gauche 1,23% 0,54% Christophe Chalençon Divers 0,99% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Sarrians Taux de participation 49,87% 45,15% Taux d'abstention 50,13% 54,85% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 0,53% Nombre de votants 42 075 2 066

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sarrians sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:58 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Sarrians ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 17,43% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Sarrians il y a deux mois. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,4% et 1,45% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 22,28% à Sarrians pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Sarrians ? Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Sarrians avec 34,56% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 21,57%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,43% et Éric Zemmour à 9,87%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront peut-être bouleverser la donne à Sarrians. Et pour rappel, la Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Sarrians ? Le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère clé du scrutin législatif 2022 à Sarrians. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les prix du pétrole et du gaz seraient de nature à détourner l'attention des électeurs de Sarrians de leur devoir civique. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 563 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 25,75% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 24,59% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Sarrians ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des consultations politiques précédentes. En 2017, durant les élections législatives, 62,77% des électeurs de Sarrians avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 56,62% au dernier round. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Sarrians pour ces législatives Pour ces élections législatives à Sarrians, les 5 bureaux de vote (de Bureau 1 Salle des Fetes Frederic Mistral à Bureau 5 Salle des Fetes Frederic Mistral) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 4563 votants à 18 heures, pour débuter le comptage des votes. Ce sont 11 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Sarrians : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34,56% des votes au premier tour à Sarrians. La finaliste perdante de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,57% et 17,43% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Sarrians avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 58,29% des suffrages, cédant donc 41,71% des voix à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Les habitants de Sarrians prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ?