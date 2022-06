En direct

18:38 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes à Sarry ? Dans les 2 bureaux de vote de Sarry, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection législative seront sans doute décisives ce dimanche pour la deuxième étape du scrutin. Le candidat de gauche avait obtenu 15,37% des suffrages lors de cette première manche. Ce score est tout de même à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 12,71%, 4,26%, 1,47% et 1,91% le 10 avril. Ce sont donc 20,35% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Sarry.

15:30 - À Sarry, la candidature Divers droite en tête Lors du 1er round, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Sarry ont plébiscité la candidature Divers droite qui a recueilli 37,63% des votes. En deuxième position, la candidature Rassemblement National capte 22,94% des suffrages. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 16,5% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Sarry Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 1681 inscrits sur les listes électorales de Sarry s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 53,06%). La participation était de 49,2% pour le tour deux. Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures.