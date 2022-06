En direct

19:53 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Saugues ? Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Saugues, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 9,41% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,17% et 1,45% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 13,03% à Saugues pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Saugues ? La majorité LREM-Ensemble a chuté tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Saugues ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La dernière présidentielle, à Saugues cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 28,87% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 26,06%, puis Jean Lassalle à 12,04% et Valérie Pécresse à 10,86%.

14:30 - La grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Saugues reste l'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saugues ? L'inflation et ses conséquences sur le moral des Français sont de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Saugues (43170). Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,68% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 21,49% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention à Saugues va-t-elle encore augmenter à l'occasion des élections législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 49,45% des personnes aptes à participer à une élection à Saugues avaient pris part à l'élection au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 48,56% au dernier round.