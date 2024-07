Résultat des législatives 2024 à Craponne-sur-Arzon (43500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Craponne-sur-Arzon, qui va profiter du score du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% au niveau de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,83% des suffrages à Craponne-sur-Arzon. Un score plus élevé par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (14,51%).

20:58 - Une évolution notable de l'extrême droite à Craponne-sur-Arzon en 2 ans Le nombre de bulletins de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera une des clés pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 localement, comme au niveau national. Alors que sur la France entière, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 20 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les tendances des législatives 2022 pour Craponne-sur-Arzon ? Reste désormais à déterminer si la tendance au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives à Craponne-sur-Arzon, le RN se plaçait également à la deuxième place sur le podium, 17,94% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 46,17% pour Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 73,19%. Jean-Pierre Vigier s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) en avance avec 37,79% à Craponne-sur-Arzon aux législatives D'après les projections des instituts établies depuis dimanche, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les particularismes locaux. Avec 37,79% des votes, Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) a pris les devants à Craponne-sur-Arzon, dimanche 30 juin à l'occasion du premier tour de la législative. Suzanne Maryse Denise Fourets (Rassemblement National) et Andre Antoine Célestin Chapaveire (Union de la gauche) suivaient en recevant respectivement 37,4% et 16,83% des électeurs. C'est aussi Jean-Pierre Vigier qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 2ème circonscription de la Haute-Loire dans son ensemble, avec cette fois 38,69%, devant Suzanne Maryse Denise Fourets avec 32,08% et Andre Antoine Célestin Chapaveire avec 19,55%.

19:21 - À Craponne-sur-Arzon, la participation du 1er round éclipse celle du scrutin européen Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut également observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Dimanche dernier, 31,02% des électeurs de Craponne-sur-Arzon n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 46,3% des inscrits sur les listes électorales de Craponne-sur-Arzon (43) avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 51,52% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Le score de la participation au second tour des législatives, un élément décisif à Craponne-sur-Arzon ? À Craponne-sur-Arzon, l'abstention est à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Craponne-sur-Arzon s'élevait à 68,98%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,81% au premier tour. Au second tour, 47,86% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Craponne-sur-Arzon ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 546 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,03% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,29% au premier tour, ce qui représentait 1 164 personnes. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes dues au conflit armé israélo-palestinien pourraient impacter le pourcentage de participation à Craponne-sur-Arzon.

17:29 - Le poids démographique et économique de Craponne-sur-Arzon aux législatives La structure démographique et socio-économique de Craponne-sur-Arzon définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 22% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 17,94% sont des personnes âgées. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1724,68 € par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,68%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,06%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,11%, comme à Craponne-sur-Arzon, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.