19:39 - Quel résultat aux législatives de Sauvagnon pour la Nupes ? Dans les 2 bureaux de vote de Sauvagnon, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 17,44% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,04% et 2,96% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8% du côté de la gauche, et donc 25,44 en comptant les voix de Mélenchon.

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Sauvagnon ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans cette séquence, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Sauvagnon ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Lors du dernier scrutin, à Sauvagnon, Emmanuel Macron finissait en première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 28,95% des voix, devant Marine Le Pen à 21,18%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,44% et Jean Lassalle, quatrième avec 8,74%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Sauvagnon L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Sauvagnon. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,01% des personnes en âge de voter dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,62% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières seraient notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Sauvagnon (64230).

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Sauvagnon en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Pour comprendre le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Au moment des dernières élections législatives, 55,14% des personnes en capacité de participer à une élection à Sauvagnon avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 44,7% au second round.