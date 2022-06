Résultat de la législative à Savigneux : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Savigneux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:28 - Les habitants de Savigneux ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Bienvenue dans cette page spéciale où vous pourrez vivre cette journée d'élections législatives à Savigneux, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Sont en lice 9 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Savigneux

Les élections législatives 2022 auront lieu à Savigneux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Yves Petiot Divers extrême gauche Grégoire Granger Rassemblement National Julien Borowczyk Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-Paule Olive Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Taite Les Républicains Catherine Briaut Ecologistes Marie-Belle Robinot Droite souverainiste Jacqueline Marcuccilli Divers extrême gauche Maylis Perrot Reconquête !

Législatives 2022 à Savigneux : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Savigneux (42600) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure de remporter la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 31,65% des suffrages au premier tour à Savigneux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,42% et 14,84% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Savigneux avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 57,88% des voix, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 42,12% des votes.