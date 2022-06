Résultat de la législative à Savigny-le-Temple : en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Savigny-le-Temple. Les reports des votes d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,96% et 1,42% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 47,36% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Savigny-le-Temple.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Savigny-le-Temple ?

À Savigny-le-Temple, Jean-Luc Mélenchon grimpait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 42,98% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 21,56%. On trouvait plus loin, avec 17,5%, Marine Le Pen et enfin, à 4,25%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines boulverseront certainement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.