Résultat des législatives à Cesson : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Cesson, que vont choisir les électeurs de la gauche ? L'autre question qui entoure ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 17,17% à Cesson. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 38% sur place. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Cesson, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 44,17% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ?

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Cesson Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de scores. Mais des pistes se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 24% voire plus à Cesson ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Cesson dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Dans le détail, 1060 votants de Cesson ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a convaincu 26,3% des voix contre Raphaël Glucksmann à 17,17% et Manon Aubry à 14,19%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Cesson lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Cesson avait voté pour Marine Le Pen à 18,32% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la patronne du RN avec respectivement 28,02% et 26,54% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,2% devant Marine Le Pen (35,8%).

12:32 - À Cesson, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le RN ne convainquait pas à Cesson il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 16,13% au premier tour, contre 44,17% pour Olivier Faure (LFI-PS-PC-EELV), Cesson faisant partie de la 11ème circonscription de Seine-et-Marne. Sur la commune de Cesson, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

11:02 - Cesson : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives A la mi-journée des législatives, Cesson regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 140 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 575 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 40% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,94% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 536 résidents étrangers, Cesson est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,65%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 35 376 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Cesson, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Abstention à Cesson : les leçons des précédentes élections L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 7 882 inscrits sur les listes électorales de Cesson (Seine-et-Marne) s'étaient rendus aux urnes (soit 52,39%). Le taux de participation était de 54,6% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,9% au premier tour et seulement 46,48% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.