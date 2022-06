Résultat de la législative à Schirrhein : 2e tour en direct

15:30 - Quel résultat pour le second tour des élections à Schirrhein ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone ont parfois tendance à masquer des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Schirrhein. Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round des élections législatives, les citoyens de Schirrhein ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a engrangé 33,87% des bulletins de vote. Elle a devancé les représentants Rassemblement National et Union des Démocrates et des Indépendants qui captent dans l'ordre 26,74% et 11,34% des votes.