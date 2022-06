Résultat de la législative à Sebourg : 2e tour en direct

La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel de voix de 20,52% à Sebourg avant le premier tour des élections législatives. C'est en effet le cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche au premier tour à Sebourg. Sa tête d'affiche a obtenu 17,48% des suffrages il y a une semaine dans la zone. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche.

15:30 - À Sebourg, les candidats Divers droite plébiscités

Au soir du 1er round, le 12 juin dernier, les habitants de Sebourg ont plébiscité les candidats Divers droite qui ont réuni 48,49% des votes. Ils sont ressortis devant les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent respectivement 21,02% et 17,48% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés.