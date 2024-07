Résultat des législatives 2024 à Préseau (59990) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les orphelins du Front populaire convoités La Nupes étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va immanquablement influer sur ce 2e tour. Une première réponse : l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Préseau, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,62% des votes dans la localité. Une somme à compléter néanmoins avec les 21,65% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,77% pour Yannick Jadot, 7,08% pour Fabien Roussel et 0,81% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Préseau Le score en faveur du RN sera le principal enseignement localement pour ces élections des députés. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Préseau entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Préseau ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Préseau ? Le score obtenu par le RN sera ainsi une des clés à l'échelle locale pour ce second tour des législatives 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Aux législatives il y a deux ans à Préseau, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 30,03% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 40,36% pour Béatrice Descamps (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite avec 56,81%. Béatrice Descamps s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Pour le 1er tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Préseau ont préféré Laurence Bara (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 46,54% des bulletins de vote. Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) et Pierrick Colpin (Nouveau Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 34,05% et 16,62% des votants à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Laurence Bara glanant cette fois 43,61%, devant Valérie Létard avec 29,19% et Pierrick Colpin avec 23,08%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Préseau : une hausse par rapport au scrutin européen ? Au cours des dernières années, les 2 086 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Préseau a atteint 30,04%, moins haut de 18 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 48,42% des électeurs de Préseau (59), contre une abstention de 48,88% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Préseau reste la participation L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. 30,04% des électeurs de Préseau se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,35% au premier tour. Au second tour, 58,44% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Préseau ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 644 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,33% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,19% au second tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français combinée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, sont notamment susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Préseau (59990).

17:29 - Démographie et politique à Préseau, un lien étroit À Préseau, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 9,9% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 300 hab/km² et 47,78% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (20,13%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 735 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,76%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,07%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Préseau mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,73% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.