Résultat des législatives à Sebourg - Election 2022 (59990)

12/06/22 21:19

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Sebourg. La candidature Divers droite arrive en première position chez les 1592 citoyens votant dans la 21ème circonscription du Nord et habitant à Sebourg. Béatrice Descamps a raflé 45% des voix au sein de la commune. Océane Valentin (Rassemblement National) et Luce Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent respectivement 21% et 17% des suffrages. Le niveau de la participation s'élève à 49% des électeurs habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de la 21ème circonscription du Nord, ce qui représente 778 votants. Reste encore à savoir si les citoyens des 19 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Sebourg.